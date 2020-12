The 2020 'Capital Region Gives Back' honorees: (clockwise from top left): Allison Meyers (Saratoga Regional YMCA), Ramón Domínguez (New York Race Track Chaplaincy), Denise Dubois (American Cancer Society of the Capital Region), Martel Catalano (Beyond My Battle), Kristen Garzone (Every Mother Counts), Rachel Hye Youn Rupright (Capital Roots), Lawrence Edelson (Opera Saratoga), Patti Veitch (Gateway House of Peace), Heather Straughter (Jake's Help From Heaven) and Dominick Purnomo (Feed Albany).