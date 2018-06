‘saratoga living’ Saratoga After Dark Issue: Crossword Puzzle Answer Key

On the final page of saratoga living‘s new “Saratoga After Dark” Issue—page 152, for all of you keeping track—there’s a crossword puzzle, entitled “Bottoms Up!” Below is the answer key—or for some of you, the world’s greatest cheat sheet.

ACROSS

1. SEW

4. FAM

7. PROM

11. IVES

13. IRA

14. HOPE

15. LILO

16. SCREAMED

18. OLD FASHIONED

20. ABU

21. ANT

22. EPA

25. ERS

27. OMAR

31. SHIRLEY TEMPLE

35. COLA

36. DIV

37. GIG

38. NAY

41. MAN

43. COSMOPOLITAN

49. CATAPULT

50. NONO

51. ERIC

52. RAH

53. OMNI

54. TASK

55. STY

56. BAR

DOWN

1. SILO

2. EVIL

3. WELD

4. FISSURE

5. ARCH

6. MARIA

7. PHANTOM

8. ROME

9. OPED

10. MED

12. SOFA

17. EON

19. ABEL

22. ESC

23. PHO

24. AIL

26. SYD

28. MPG

29. ALI

30. REG

32. RANSACK

33. TIMOTHY

34. EVAL

39. AMP

40. YOURS

42. NINO

43. CARA

44. OTIS

45. PLAT

46. TOMB

47. ANNA

48. NOIR