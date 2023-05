On Wednesday, May 10, Saratoga Living teamed up with intuitive medium Christine Seebold-Walrath to present our third annual Cocktails & Clairvoyance medium reading at The Gideon Putnam. See photos from the emotional evening by Nate Seitelman below, and read our Saratoga Living After Hours story for a full recap of the night’s events.

(Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman) (Nate Seitelman)