‘saratoga living’ 20th Anniversary Issue: Crossword Puzzle Answer Key

On the final page of saratoga living‘s new 20th Anniversary Issue—p. 152, for all of you keeping track—there’s a crossword puzzle, entitled “Happy Birthday!” Below is the answer key—or for some of you, the world’s greatest cheat sheet.

ACROSS

ALT VERT MACS NOR ETUI ECHO TRI RUNG RAIN SEXANDTHECITY SEE TMI ATTA LEI OPA THEPARENTTRAP EYE SET ABLE SIA MSN ANIMALKINGDOM NADA TITO ABE OVER OTTO LIT NEAT REST ETA

DOWN